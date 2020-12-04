Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, с начала текущих зафиксировано использование артиллерии

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки 9 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. С начала текущих суток противник применил артиллерийские системы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не раскрывали", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, российские наемники четыре раза провели дистанционное минирование местности перед позиціями ООС.

Также, противник провел несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

"С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное", – отметили в штабе.

Украинские военные подчеркнули, что огневые действия противника не несли угрозы, поэтому огонь в ответ не открывался.

О применении противником запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/