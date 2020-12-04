Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

С начала пандемии коронавируса CОVID-19 в мире число скончавшихся от связанных с ним заболеваний достигло на 04:30 по Киеву пятницы 1 млн 504 тыс. 443 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего за время распространения инфекции во всем мире заболели 65 млн 132 тыс. 317 человек, излечились более 41,8 млн.

В Соединенных Штатах, которые лидируют по числу скончавшихся и инфицированных, летальные исходы заболеваний от коронавируса зафиксированы в 276 тыс. 148 случаях, общее число заболевших составило 14 млн 124 тыс. 678, выздоровели более 5,4 млн.