На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией коронавируса убытков необходимо до 2 лет, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков, по прогнозам экспертов, может потребоваться до 2-х лет. В то же время на восстановление мировой туристической сферы нужно не менее 5 лет", – цитирует пресс-служба на сайте столичной мэрии заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды во время онлайн-встречи с представителями посольств Нидерландов и Финляндии.

Чиновница отметила, что в течение 2020 Киев посетило чуть ли не наименьшее количество иностранных туристов за последние 10 лет.

"Но несмотря на это столица и Украина остаются популярным направлением среди иностранцев. И после ослабления ограничений за первое полугодие Киев посетили 276 тыс. туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн. То есть отрасль даже в условиях пандемии является перспективной и приносит средства в бюджет", – заявила Хонда.

Также она считает, что пандемия закончится - и необходимо будет возвращаться к "нормальной жизни".

"Сейчас мы уже работаем над тем, чтобы увеличить количество туристов в Украину и Киев. С этой целью мы планируем провести совместную кросс-промоушн со странами, которые могут быть интересными для украинских туристов", – сказала она.

Хонда подчеркнула, что начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить обозначенные проекты. "Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом", - отметила Хонда.

Она также добавила, что практически все европейские страны для Украины, а так же Украины для европейцев, - перспективное направление. "Поскольку географически страны достаточно близки, для туристов может подойти формат поездки на выходные", – предложила чиновница.

По словам зампредседателя КГГА, Киев посетило наибольшее количество туристов из Израиля, США, Беларуси, Германии и Великобритании.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/na_vidnovlennya_turistichno_galuzi_kiyeva_pislya_pandemi_mozhe_piti_vid_15_do_2-khrokiv/