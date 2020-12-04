События

06:06 04.12.2020

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

2 мин читать
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией коронавируса убытков необходимо до 2 лет, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков, по прогнозам экспертов, может потребоваться до 2-х лет. В то же время на восстановление мировой туристической сферы нужно не менее 5 лет", – цитирует пресс-служба на сайте столичной мэрии заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды во время онлайн-встречи с представителями посольств Нидерландов и Финляндии.

Чиновница отметила, что в течение 2020 Киев посетило чуть ли не наименьшее количество иностранных туристов за последние 10 лет.

"Но несмотря на это столица и Украина остаются популярным направлением среди иностранцев. И после ослабления ограничений за первое полугодие Киев посетили 276 тыс. туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн. То есть отрасль даже в условиях пандемии является перспективной и приносит средства в бюджет", – заявила Хонда.

Также она считает, что пандемия закончится - и необходимо будет возвращаться к "нормальной жизни".

"Сейчас мы уже работаем над тем, чтобы увеличить количество туристов в Украину и Киев. С этой целью мы планируем провести совместную кросс-промоушн со странами, которые могут быть интересными для украинских туристов", – сказала она.

Хонда подчеркнула, что начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить обозначенные проекты. "Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом", - отметила Хонда.

Она также добавила, что практически все европейские страны для Украины, а так же Украины для европейцев, - перспективное направление. "Поскольку географически страны достаточно близки, для туристов может подойти формат поездки на выходные", – предложила чиновница.

По словам зампредседателя КГГА, Киев посетило наибольшее количество туристов из Израиля, США, Беларуси, Германии и Великобритании.

 

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/na_vidnovlennya_turistichno_galuzi_kiyeva_pislya_pandemi_mozhe_piti_vid_15_do_2-khrokiv/

Теги: #киев #туризм #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 04.12.2020
На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

08:16 04.12.2020
За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

07:59 04.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

07:19 04.12.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

02:40 04.12.2020
Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

20:58 03.12.2020
Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

20:34 03.12.2020
Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

17:25 03.12.2020
Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

12:13 03.12.2020
Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

11:53 03.12.2020
В ВСУ за сутки выявлены 189 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 189 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, с начала текущих зафиксировано использование артиллерии

В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, с начала текущих зафиксировано использование артиллерии

Обе палаты американского Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать запрос на пересмотр результатов президентских виборов

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

Волынец дезавуировал сообщение о гибели шахтера на КЖРК, уточнив о трех попавших под обрушение породы горняков

Венедиктова предлагает законодательно закрепить возможность снятия генпрокурора Радой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА