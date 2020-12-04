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02:40 04.12.2020

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

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Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Власти Таиланда намерены временно отказаться от массового туризма, чтобы увеличить расходы на душу населения для восстановления туристической отрасли, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасака Супасорна.

"Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть небезопасным местом, он должен привлекать внимание. Это означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на увеличении покупательской способности туристов", - сказал он.

Как отметили в ТАТ, королевству необходимо увеличить средние расходы на душу населения на 30%, чтобы компенсировать убытки от приостановки туризма из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турпоток в страну в 2021 году не превысит 8 млн прибытий, вместо 40 млн в 2019 году.

По словам Супасорна, снижение покупательной способности наблюдалось в Таиланде еще до пандемии, поскольку средние расходы на поездку международных туристов снизились с $1,7 тыс. до $1,5 тыс.

"В 2021 году мы будем разрабатывать такой турпродукт, чтобы иностранный турист тратил в стране в среднем $2 тыс. Эта мера рассчитана на два года. Между тем, траты во внутреннем туризме также должны увеличиться в среднем со $155 до $165", - объяснил глава ТАТ.

Благодаря новой политике к 2022 году Управление по туризму Таиланда ожидает, что доходы от отрасли достигнут $39,7 млрд.

Между тем, Супасорн отметил, что туризм смог очень быстро прийти в норму после прошлых кризисов, и этот раз не станет исключением, несмотря на то, что очередная волна коронавируса этой зимой мешает туристической деятельности. По мнению чиновника, туризм Таиланда теперь должен в долгосрочной перспективе полагаться на внутренний рынок.

"В апреле загрузка гостиниц упала до 2-3%. Чтобы избежать финансовых потерь каждый отель должен быть загружен не менее чем на 28%. И финансовая поддержка туризма, начавшаяся в июле, позволила объектам размещения остаться на плаву, подняв загрузку за счет тайских туристов до 27% в сентябре и до 34% в октябре", - пояснил глава ТАТ.

Ранее власти Таиланда сообщили, что королевство откроется для иностранных туристов не раньше второго квартала 2021 года.

 

 

 

 

 

Теги: #туризм #планы #таиланд
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