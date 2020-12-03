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23:40 03.12.2020

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему в 2014 году вблизи Хрящеватого (Лутугинский район Луганской обл.) военнослужащему батальона "Айдар" Игорю Филипчуку звание Героя Украины.

Соответствующий указ №536/2020 от 3 декабря опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", – говорится в тексте указа.

 

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/5362020-35821

Теги: #президент #награждение #солдат
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