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22:52 03.12.2020

Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

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Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, разместила заказ на дополнительные 75 самолетов Boeing 737 MAX, увеличив, таким образом, свой заказ до 210 лайнеров.

Ryanair вновь сделала выбор в пользу версии MAX 737-8200, обладающей большей вместимостью, энергоэффективностью и экологичностью, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

"Теперь, когда Boeing получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на возврат в эксплуатацию самолетов MAX, Ryanair рассчитывает получить первые самолеты этой новой, энергоэффективной и дружественной с точки зрения окружающей среды модели с начала 2021 года", - заявили в Ryanair.

В целом Ryanair получит заказанные самолеты в течение 4 лет - до декабря 2024 года.

Авиаперевозчик сообщил также, что договорился с Boeing по вопросу о компенсации прямых расходов, понесенных Ryanair за последние 18 месяцев в результате отсрочки поставок самолетов.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

FAA 18 ноября 2020 года разрешило Boeing вернуть самолеты MAX 737 в эксплуатацию.

Акции Boeing Co. прибавляют в цене 7,7% в ходе торгов в четверг, Ryanair - на 3,5%.

 

Теги: #заказ #сша #ryanair #boeing
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