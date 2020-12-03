Экспертизы по делу "пленок Деркача" продолжаются – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что в уголовном производстве по так называемым "пленкам Деркача" продолжаются экспертизы, а расследуемое Нацполицией Украины дело, в котором фигурировал тогдашний вице-президент США Джо Байден в контексте якобы влияния на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, закрыто.

"Давайте вспомним, когда мы с такой революционной ненавистью в начале лета слышали о "пленках Байдена-Порошенко. И я считаю, что это действительно для нас возможность гордиться Офисом генпрокурора, который не вовлек Украину в этот сложный треугольник разных взаимоотношений. Мы не сыграли в угоду даже не президенту (США Дональду – ИФ) Трампу (на выборах президента США – ИФ), а тем, кто хотел подыграть президенту Трампу через третье колено", - сказала она в четверг вечером в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос о том, расследуется ли уголовное производство, Венедиктова сказала: "Насколько я понимаю, одно дело было закрыто, которое расследовалось Национальной полицией (скорее всего, Венедиктова имеет в виду закрытие уголовного производства о вмешательстве Байдена в деятельность на то время генпрокурора Украины Виктора Шокина – ИФ). А другое (дело – ИФ) – нет".

По словам генпрокурора, это уголовное производство было открыто в том числе и по решению суда.

Она подчеркнула, что "дела не открываются и не закрываются по щелчку".

"Конечно, следственные действия продолжаются, и оно (дело – ИФ) будет закрыто только тогда, когда либо закончатся сроки, либо когда следователи решат, что нет состава преступления", - сказала Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, завершена ли экспертиза по данному делу, генпрокурор сказала: "Экспертизы еще продолжаются".

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины. Среди обсуждавшихся тем: повышение тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генпрокурора Шокина в обмен на кредитные гарантии на сумму $1 млрд, разговор людей с голосами, похожими на голоса Порошенко и президента РФ Владимира Путина, и др.

В августе глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. "Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

Сам Деркач назвал это "попытками навесить ярлыки и атакой", которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции" в связи с обнародованными нардепом записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

12 сентября 2020г Венедиктова заявила, что Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача". "Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. … Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - рассказала она.

Генпрокурор подчеркнула, что украинские следователи будут "приходить к собственным выводам", не ориентируясь на результаты расследования, обнародованные в США. Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова заявила, что украинское следствие придет к собственным выводам.

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.