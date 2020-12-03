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20:59 03.12.2020

Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

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Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца, сообщают СМИ США со ссылкой на исследование американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Согласно его результатам, количество выработанных после применения вакцины антител "со временем, как и ожидалось, незначительно сокращается, но их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после введения бустерной дозы вакцины".

В основу исследования легли наблюдения за группой из 34 человек разного возраста. Ученые изучали их иммунную реакцию на вакцину с первого этапа клинических испытаний препарата.

Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая - бустерная доза- вводится спустя 28 дней после первой.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 94,1% ее эффективности.

20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech также подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Теги: #сша #исследование #вакцина #имунитет
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