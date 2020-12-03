Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом, сообщают в четверг римские СМИ.

Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

Таким образом, в общей сложности за все время пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.

При этом, в целом ситуация с коронавирусом в стране постепенно возвращается под контроль: за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Это значительно ниже, чем, к примеру, в середине ноября, когда этот показатель временами зашкаливал за 40 тыс.