Расследование производства о крушении АН-26 под Чугуевым находится на завершающем этапе

Расследование уголовного производства по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, открытое в связи крушением с неподалеку от Чугуева (Харьковская обл.) самолета Ан-26 время плановых учебных полетов и гибели 26 человек, находится на завершающем этапе, заявляет генпрокурор Ирина Венедиктова.

"На особом контроле у нас уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН-26Ш и гибель 26 военнослужащих. Процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона. В этом деле кроме первоочередных следственных действий, проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что мы вскоре дадим обществу ответ", - сказала она в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил в Краматорске в четверг, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев–Харьков-Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.