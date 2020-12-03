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19:31 03.12.2020

Суд освободил из-под стражи фигуранта "дела Гандзюк" Павловского - СМИ

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Суд освободил из-под стражи фигуранта "дела Гандзюк" Павловского - СМИ

Помощник бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, осужденный за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел на свободу, сообщает интернет-издание hromadske со ссылкой на адвоката Владимира Сергета.

По словам адвоката Павловского, 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, который не был продлен прокуратурой. В то же время в Офисе генерального прокурора не прокомментировали эту информацию изданию.

Ранее Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятном заказчике и организаторе преступления - Владиславе Мангере и Алексее Левине (Москаленко).

Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.

Также на свободе оказался водитель Павловского и свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов. Он заключил сделку со следствием, о чем свидетельствует решение суда.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

16 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы вынес приговор помощнику бывшего народного депутата Игорю Павловскому, который обвинялся в заранее не обещанном укрывательстве преступления относительно херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год", - говорится в сообщение.

 

Теги: #гандзюк #павловский #одесса
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