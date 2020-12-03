В Молдове разразился парламентский кризис: оппозиция покинула зал заседаний

Парламент Молдове в четверг вечером прервал заседание после того, как оппозиция покинула зал в знак протеста против действий нового парламентского большинства.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, партии "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа DA", Демпартия и Pro Moldova покинули зал заседаний в знак протеста после того, как большинство отказалось аннулировать результаты голосования по множеству законопроектов, принятых с нарушением законодательства в течение считанных минут.

Вице-спикер Александр Слусарь заявил, что в четверг "парламент превратился в простую машину для голосования", принимая законы "в нарушение элементарных норм закона и морали".

Депутат PAS Сергей Литвинеко сказал, что подобные практики "не применяются даже в банановых республиках", и большинство депутатов "действовали в бандитском стиле".

Председатель Демпартии Павел Филип отметил, что "нельзя делать вид, что ничего не произошло" - важнейшие финансовые документы, как бюджет и налогово-бюджетная политика были утверждены без подсчета голосов и без того, чтобы "кто-то хотя бы понял, за что голосовал".

Со своей стороны, вице-спикер Влад Батрынча заявил, что если кто-то из депутатов не согласен с проектами бюджета подготовленными правительством, то "законный выход только один - выразить этому правительству вотум недоверия".

Депутаты нового парламентского большинства, сформированного из социалистов, фракции "Шор" и перебежчиков из Pro Moldova, отказались вернуться к голосованию и пересмотреть его результаты.

В знак протеста остальные депутаты покинули зал заседаний.

Хотя в парламенте был минимальный кворум в количестве 52 депутатов, новое парламентское большинство решило прервать заседание. Новое заседание должно состояться в пятницу.

Ранее, несмотря на протесты оппозиции, новое парламентское большинство в четверг ограничило полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламенту. Также было принято еще несколько спорных законопроектов, которые даже не получили положенного в таких случаях заключения правительства и парламентских комиссий.

Накануне избранный президент Молдовы Майя Санду призвала своих сторонников в четверг на акцию протеста "против узурпации власти" действующим президентом Игорем Додоном. Несколько тысяч человек провели акцию протеста, но после того, как они разошлись, парламентское большинство без обсуждения приняло все спорные законы.