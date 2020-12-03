Заложены первые корпуса под катера украинским пограничникам - Аваков

Реализация украинско-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины переходит в практическую плоскость: началось строительство катеров для Государственной пограничной службы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия диверсионно-разведывательным группам: 5 из них будут изготовлены в Украине", - приводит слова Авакова пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, сейчас стороны фактически переходят к практической работе по строительству катеров. Ожидается, что уже в начале весны 2021 группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Также украинская и французская стороны обсуждают возможность комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания.

Как сообщалось, 22 июля 2020 года в Николаеве на территории судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон" подписан контракт по реализации украинско-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.

В рамках реализации проекта Украина получит современные катера для защиты государственной границы, современные технологии в строительстве кораблей.

Проект предусматривает в течение трех лет строительство и получение Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из заказа будет выполнен отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям. Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон".