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19:04 03.12.2020

Заложены первые корпуса под катера украинским пограничникам - Аваков

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Заложены первые корпуса под катера украинским пограничникам - Аваков

Реализация украинско-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины переходит в практическую плоскость: началось строительство катеров для Государственной пограничной службы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия диверсионно-разведывательным группам: 5 из них будут изготовлены в Украине", - приводит слова Авакова пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, сейчас стороны фактически переходят к практической работе по строительству катеров. Ожидается, что уже в начале весны 2021 группа украинских экспертов отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Также украинская и французская стороны обсуждают возможность комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания.

Как сообщалось, 22 июля 2020 года в Николаеве на территории судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон" подписан контракт по реализации украинско-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины.

В рамках реализации проекта Украина получит современные катера для защиты государственной границы, современные технологии в строительстве кораблей.

Проект предусматривает в течение трех лет строительство и получение Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из заказа будет выполнен отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям. Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон".

Теги: #франция #мвд #катера
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