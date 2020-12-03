Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта взлетел с поверхности Луны, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Взлет произошел в 17.10 (киевское время). В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Ранее в четверг посадочный модуль станции завершил забор грунта на Луне и запаковал его в контейнеры для отправки на Землю. Успешно пробурив грунт Луны, он извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли.

Как сообщало китайское космическое агентство, во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка была осуществлена в 17:00 (киев.время) в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен был собрать в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 22:30 (киев.время).

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.