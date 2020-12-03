После устранения НАБУ нарушений в материалах экстрадиционного запроса владельца ВиЭйБи Банка Офис генпрокурора готов направить его зарубежным коллегам

В Офисе генерального прокурора подчеркивают, что дважды возвращали в НАБУ материалы уголовного производства касательно экстрадиции бенефициарного владельца ВиЭйБи Банка (VAB банк, Киев), и готовы направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков.

"… Офис генерального прокурора неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить дополнительные сведения и процессуальные решения, выявленные и принятые в рамках уголовного производства. Именно по инициативе генерального прокурора проводилось совещание с руководителями НАБУ и САП об имеющихся процессуальных нарушениях, которые могут поставить под угрозу конечный результат в виде законного уголовного преследования подозреваемого", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, опубликованном в четверг вечером.

В Офисе подчеркивают, что причинами отказов в направлении материалов в иностранное государство стал ряд законных оснований.

"Безусловно, после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса Офис генерального прокурора готов направить их в порядке, установленном действующим национальным и международным законодательством в компетентные органы иностранного государства для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину", - заверили в Офисе.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу владельца "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Вене и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

16 ноября 2020 года Офис Генерального прокурора сообщил на своем сайте о рассмотрении ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины от 15 июня 2020 года в компетентный орган иностранного государства о выдаче подозреваемого в присвоении средств стабилизационного кредита НБУ Олега Бахматюка.

В свою очередь Бахматюк в комментарии "Украинской правде" заявил, что появившаяся в СМИ до официального сообщения Офиса генпрокурора информация от "источников в правоохранительных органах" - сознательный "слив" от НАБУ для давления на генпрокурора Ирину Венедиктову и требует расследования такой утечки.

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания, будто, неизвестно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам", – подчеркнул Бахматюк.