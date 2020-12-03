События

18:51 03.12.2020

Посол Корнийчук: определены меры по содействию увеличению медицинского турпотока из Израиля в Украину

1 мин читать
Посол Корнийчук: определены меры по содействию увеличению медицинского турпотока из Израиля в Украину

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провёл встречу с представителями Израильской ассоциации медицинского туризма. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Украинская сторона была ознакомлена с законодательными основами, основными направлениями и географией деятельности, а также проблемами, с которыми сталкивается ИАМТ, в частности при предоставлении медицинских услуг гражданам Украины», - говорится в сообщении.

При этом особое внимание было уделено увеличению туристического медицинского потока граждан Израиля в Украину, «положительная тенденция которого наметилась в последнее время».

«Определены первоочередные меры, которые планирует предпринять Посольство Украины с целью оказания максимального содействия этому процессу», - подчёркивается в сообщении.

Встреча состоялась при содействии платформы «Глобальная израильская инициатива».

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

СБУ проводит следственные действия по уголовному производству с признаками госизмены со стороны чиновников "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома"

Члены КС Украины и Венецианской комиссии обсудили процесса реформирования законодательства в части деятельности суда и статуса судей

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обязал банки публиковать на сайте положения и отчеты о вознаграждении членов набсовета и правления

Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

Суд освободил из-под стражи фигуранта "дела Гандзюк" Павловского - СМИ

Комитет министров Совета Европы призывает украинские власти завершить расследование убийства журналиста Гонгадзе

В Молдове разразился парламентский кризис: оппозиция покинула зал заседаний

Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

Нацсобрание Франции вслед за Сенатом призвало правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха

Управление полиции охраны Харьковской области объявило тендер на ОСАГО

Заложены первые корпуса под катера украинским пограничникам - Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА