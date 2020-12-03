Посол Корнийчук: определены меры по содействию увеличению медицинского турпотока из Израиля в Украину

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провёл встречу с представителями Израильской ассоциации медицинского туризма. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Украинская сторона была ознакомлена с законодательными основами, основными направлениями и географией деятельности, а также проблемами, с которыми сталкивается ИАМТ, в частности при предоставлении медицинских услуг гражданам Украины», - говорится в сообщении.

При этом особое внимание было уделено увеличению туристического медицинского потока граждан Израиля в Украину, «положительная тенденция которого наметилась в последнее время».

«Определены первоочередные меры, которые планирует предпринять Посольство Украины с целью оказания максимального содействия этому процессу», - подчёркивается в сообщении.

Встреча состоялась при содействии платформы «Глобальная израильская инициатива».