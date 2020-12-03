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18:31 03.12.2020

В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

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В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

В Офисе генерального прокурора заявляют, что размещенное накануне на сайте НАБУ сообщение, в котором обвинили Офис генпрокурора якобы в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии, и по ряду других дел, являются безосновательными, и расценивают это как попытку дискредитации генпрокурора Ирины Венедиктовой и давления на нее.

"… подобные упреки Национального антикоррупционного бюро Украины в адрес Офиса генерального прокурора возможно расценить исключительно как попытку публичной дискредитации как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия к ним до критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями", - говорится в заявлении, обнародованном в четверг вечером пресс-службой Офиса генпрокурора.

Кроме того, добавляют в Офисе, "искажение НАБУ реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использования СМИ в целях давления на генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений", что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности.

Теги: #набу #генпрокуратура
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