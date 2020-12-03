Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники с начала четверга семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 3 декабря, вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Так, вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.