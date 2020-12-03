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17:45 03.12.2020

СБУ проводит следственные действия по уголовному производству с признаками госизмены со стороны чиновников "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома"

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СБУ проводит следственные действия по уголовному производству с признаками госизмены со стороны чиновников "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома"

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит следственные действия в служебных помещениях ГК "Укрспецэкспорт", ГК "Укроборонпром" и одной из иностранных структур.

"Процессуальные меры осуществляются в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Госизмена – ИФ) с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в четверг вечером.

Как рассказали в спецслужбе, установлено, что противоправная деятельность представителей украинского спецэкспортёра связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

"По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около $100млн", - подчеркнули в СБУ.

Ч.1 ст.111 УКУ: Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #укроборонпром #укрспецэкспорт #сбу
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