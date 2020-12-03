Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

Полицейские столичной подземки задокументировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина, 63 из которых направлены на рассмотрение в районные суды, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. грн. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Также отмечается, что на нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол по ч.2 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, уже наложен штраф на 85 человек на общую сумму 14 450 грн.

"Вместе с тем еще раз призываем граждан не нарушать установленные противоэпидемические меры и не подвергать себя и окружающих опасности", - добавили в полиции.

Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3520867867968959