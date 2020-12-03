В Кривом Роге на шахте произошел обвал горной породы, из-под завалов достали одного человека - Волынец

На шахте "Терновская" (г.Кривой Рог) произошел обвал горной породы, по предварительным данным, из-под завалов достали одного человека, сообщил народный депутат Михаил Волынец ("Батькивщина").

"Из шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем", - написал Волынец на своей странице в Facebook.