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15:04 03.12.2020

Микитась пошел на соглашение со следствием и переведен под домашний арест - источник

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Микитась пошел на соглашение со следствием и переведен под домашний арест - источник

Подозреваемый по делу завладения имуществом Национальной гвардии, экс-народный депутат Максим Микитась пошел на соглашение со следствием, ему изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По словам собеседника агентства, 2 декабря в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание в закрытом режиме, на котором Микитасю была изменена мера пресечения. "Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, также, согласно подписанному соглашению, Микитась обязуется вернуть 50 млн грн убытков по делу о завладении имуществом Нацгвардии", - рассказал источник, добавив, что эту сумму Микитась еще не возместил.

2 декабря НАБУ официально сообщило о том, что подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии, бывший народный депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн из общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.

Вместе с тем официального подтверждения от пресс-службы ВАКС об изменении меры пресечения и информации о сделки со следствием нет, поскольку заседание было в закрытом режиме.

Ранее в НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

При этом источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу Микитася. В последствии в СМИ ряд СМИ обнародовал информации со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

Как сообщалось, в понедельник детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".

Правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

Теги: #мера_пресечения #следствие #микитась
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