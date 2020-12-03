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13:07 03.12.2020

Украине следует немедленно ввести полный локдаун на месяц – Ковтонюк

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Украине следует немедленно ввести полный локдаун на месяц – Ковтонюк

Украине для изменения ситуации с распространением COVID-19 следует немедленно ввести полный локдаун сроком на месяц, считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно и завершить его через месяц", - сказал он в ходе еженедельной презентации исследований KSE в четверг.

По мнению Ковтонюка, через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.

"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", - сказал он.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE подчеркнул: "Вернуться к "оранжевому" уровню ограничений фактически означает ничего не делать, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок".

По его словам, это означает, что кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс. В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится.

Ковтонюк также считает, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

Теги: #локдаун #ковтонюк #kse
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