Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителем т.н."ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Дарьей Морозовой вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людям, которые были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Донбассе и находятся на подконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщается на странице Денисовой в Facebook, встреча прошла в четверг на территории контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое". "Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", - написала Денисова.

Также, по ее словам, положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. "Однако это можно будет реализовать после окончания пандемии", - отметила омбудсмен.

Кроме того, по словам Денисовой, был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. "Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса. Надеюсь, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы", - добавила она.

Также, по словам омбудсмена, в результате переговоров было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины. "Дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективный юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены", - написала Денисова.

Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4700350900037622