Посол Украины в Израиле: необходимо развивать двустороннее сотрудничество в сфере кинематографии

Украина имеет значительный потенциал для израильской киноиндустрии и двустороннее культурное сотрудничество в этой сфере необходимо развивать. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе онлайн встречи «Потенциал Украины для израильской киноиндустрии», сообщается на странице Посольства Украины.

«В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, посвящённые перспективам и возможностям израильских компаний в сфере киноиндустрии для проведения съёмок в Украине. Посол Евгений Корнийчук подчеркнул важность развития двустороннего культурного сотрудничества в сфере кинематографии», - говорится в сообщении.

При этом глава дипмиссии подчеркнул «готовность оказывать всестороннее содействие для сотрудничества в этой области».

К мероприятию присоединились более 50 участников, среди них - представители Госкино Украины, Ассоциации продюсеров Израиля и израильских компаний киноиндустрии. Организатор онлайн встречи - Israeli Ukrainian Alliance.