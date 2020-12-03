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12:40 03.12.2020

Посол Украины в Израиле: необходимо развивать двустороннее сотрудничество в сфере кинематографии

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Посол Украины в Израиле: необходимо развивать двустороннее сотрудничество в сфере кинематографии

Украина имеет значительный потенциал для израильской киноиндустрии и двустороннее культурное сотрудничество в этой сфере необходимо развивать. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе онлайн встречи «Потенциал Украины для израильской киноиндустрии», сообщается на странице Посольства Украины.

«В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, посвящённые перспективам и возможностям израильских компаний в сфере киноиндустрии для проведения съёмок в Украине. Посол Евгений Корнийчук подчеркнул важность развития двустороннего культурного сотрудничества в сфере кинематографии», - говорится в сообщении.

При этом глава дипмиссии подчеркнул «готовность оказывать всестороннее содействие для сотрудничества в этой области».

К мероприятию присоединились более 50 участников, среди них - представители Госкино Украины, Ассоциации продюсеров Израиля и израильских компаний киноиндустрии. Организатор онлайн встречи - Israeli Ukrainian Alliance.

Теги: #корнийчук
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