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12:13 03.12.2020

Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

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Жертвами коронавируса в мире стали более 1,5 млн человек - Worldometer

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 1,5 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на 12:40 мск четверга, всего с начала пандемии в мире зафиксировали 1 млн 501 тыс. 262 случая смерти людей, у которых обнаружили коронавирус.

Кроме того, общее число выявленных с начала пандемии заражений COVID-19 приближается к 65 млн - на данный момент этот показатель, по данным Worldometer, составляет 64 млн 930 тыс. 285.

США занимают первое место по числу случаев заражения и смертей, связанных с COVID-19. Там за время пандемии диагностировали свыше более 14 млн инфицированных, скончались свыше 279 тыс. людей с коронавирусом. Выздоровели свыше 8,4 млн заболевших.

На втором месте по заражениям коронавирусом находится Индия - там выявлено свыше 9,5 млн заражений, причем более 138,6 тыс. инфицированных скончались. При этом в Индии отмечается высокий показатель выздоровления. По данным Worldometer, почти 9 млн заболевших вылечились.

Третье место по выявленным случая заражения занимает Бразилия - в стране зафиксировали более 6,4 млн случаев инфицирования COVID-19, количество летальных исходов среди заразившихся превышает отметку в 174 тыс. В Бразилии, как и в Индии, наблюдается высоки уровень выздоровления от коронавирусной инфекции - переболели почти 5,7 млн жителей страны.

Теги: #коронавирус
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