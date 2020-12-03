В ВСУ за сутки выявлены 189 новых случаев COVID-19, один человек скончался – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 27 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВС Украины 26 ноября каретой скорой помощи был доставлен в Одесскую городскую инфекционную клиническую больницу. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия к сожалению положительного результата не дала. Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 получен 2 декабря 2020 года", - указывается в сообщении.

В медицинские учреждения за сутки госпитализирован 21 человек. Ещё 168 человек получают лечение дома, под контролем медицинской службы, в том числе 43 военнослужащих и 7 сотрудников ВСУ в Киевской области, 29 военнослужащих во Львовской области, 21 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ в Одесской области.

Всего по состоянию на 10:00 3 декабря в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 3 146 человек. Выздоровели за период пандемии 7 533 человека, летальных случаев – 27. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 437 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/200192298254408