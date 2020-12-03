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11:36 03.12.2020

В Киеве за сутки выявлены 1 364 случая COVID-19, в том числе у 40 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 1 364 случая COVID-19, в том числе у 40 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1 364 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще 1 364 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус забрал жизни 1 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 75 376", - написал Кличко на телеграм-канале.

Среди заболевших 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Заболели также 40 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 76 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе – 354, Подольском – 146 и Дарницком – 142 случая.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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