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11:36 03.12.2020

Украина готова увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО - Таран

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Украина готова увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО - Таран

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы увеличить национальные взносы в операции НАТО и привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах, заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине.

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, министр подчеркнул, что Украина развивает практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости.

"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением": должны иметь лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей", - отметил Таран

Он напомнил, что Украина первой среди стран-партнеров НАТО присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF), а еще с 2010 года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Министр обороны также заверил, что, даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане. Совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВС Украины в миссию НАТО в Ираке.

В следующем году Военно-морские силы Украины также планируют присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море двумя патрульными катерами типа "Island", а в 2023 году привлечь к участию в операции фрегат "Гетман Сагайдачный", говорится в сообщении.

Теги: #всу #таран #нато
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