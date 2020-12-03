Три человека погибли в ДТП на трассе Львов-Луцк

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Львов-Луцк возле с.Сабановка Радеховского района Львовской области около 06:00 утра в четверг.

"Водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес-спринтер", которым управлял 35-летний житель Ровенской области", - сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В результате столкновения водитель "Ауди" погиб на месте аварии, а водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, скончались от полученных травм в Радеховской центральной районной больнице.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).