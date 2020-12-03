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10:06 03.12.2020

Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

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Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

Группа дипломатических представителей посольства Великобритании в Украине во главе с атташе по вопросам обороны комодором Королевских ВМС Тимом Вудзом посетила админграницу с временно оккупированным Крымом, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В сопровождении постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича и начальника Херсонского пограничного отряда полковника Юрия Чернова, представители посольства Великобритании побывали в КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Гостей ознакомили с порядком осуществления пропускных операций, инфраструктурой КПВВ и условиями службы пограничников", - указывается в сообщении.

Также во время встречи обсуждались вопросы социально-политической, оборонной и ситуации с безопасностью как в регионе, так и непосредственно на админгранице.

Тим Вудз подчеркнул, что международное сообщество поддерживает территориальную целостность Украины и надеется на скорое возвращение оккупированных территорий.

Теги: #крым #великобритания #граница
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