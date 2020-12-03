"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавской области и БФ "Свои" 150 кислородных концентраторов

Группа компаний "Нова Пошта" передала больницам Полтавской области и благотворительному фонду "Свои" 150 кислородных концентраторов на сумму 10 млн грн.

"Понимая острую нехватку в больницах кислородного оборудования, которое является жизненно необходимым для больных с тяжелой формой пневмонии, "Нова Пошта" приняла решение о выделении 10 млн грн на закупку 150 кислородных концентраторов. 100 аппаратов передали трем полтавским больницам: 30 аппаратов получила больница №3, 50 - больница №4 и еще 20 - больница №5. Еще 50 кислородных концентраторов переданы БФ "Свои" Леси Литвиновой", - сообщила компания в среду вечером.

БФ "Свои" будет предоставлять во временное пользование аппараты больным с низкой сатурацией, наиболее нуждающимся в помощи. Концентраторы будут доставляться больным "Новой Поштой" бесплатно, как и все гуманитарные грузы.

"Есть больные, которые не могут попасть в больницу в принципе. Это люди, прикованные болезнью к постели. Они лечатся под наблюдением семейного врача, и мы обеспечиваем их кислородом. Есть больные, которые ожидают госпитализации, и они получают кислород под наблюдением семейного врача. Есть люди, которые выписываются из больницы с низкой сатурацией, и кислородная поддержка им понадобится в течение многих месяцев или даже всей жизни. Благодаря этой поддержке компании мы сможем предоставить больше помощи тем, кому очень нужны кислородные концентраторы", - пояснила директор БФ "Свои" Леся Литвинова.

Как отметила соучредитель "Новой Пошты" Инна Поперешнюк, вторая волна пандемии коронавируса ежедневно приобретает все большие масштабы, поэтому крупный бизнес не может оставаться в стороне.

"Вирус распространяется очень быстро, и мы понимаем, что только совместными усилиями и всесторонней помощью медицинским работникам можно минимизировать последствия пандемии. С первых дней карантина "Нова Пошта" присоединилась к противостоянию с COVID-19. Мы делали, и в дальнейшем будем делать, все от нас зависящее, чтобы "вооружить" наших врачей современным оборудованием, от которого зависит жизнь больных украинцев", - подчеркнула Поперешнюк.

Как сообщалось, "Нова Пошта" 15 марта 2020 года приняла решение о выделении 25 млн грн на закупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с вирусом. Уже 18 марта региональные больницы получили первую партию гуманитарной помощи - рентгенографические аппараты и УЗИ-сканеры, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза и искусственного дыхания, другое оборудование.