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09:55 03.12.2020

Попытка РФ легитимизовать т.н. "ЛНР" и "ДНР" на заседании Совбеза ООН является шагом в сторону полной международной изоляции - украинская делегация в ТКГ

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Попытка РФ легитимизовать т.н. "ЛНР" и "ДНР" на заседании Совбеза ООН является шагом в сторону полной международной изоляции - украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) оценивает попытку России легитимизовать представителей террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" с помощью формата Арриa Совета безопасности ООН как шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем, указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Комментируя состоявшееся в среду, 2 декабря, заседание, украинская делегация в ТКГ отмечает, что мероприятие вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии.

"Событие свелось к тому, что между собой дискутировали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который по замыслу, похоже, должен был представлять собой "... украинскую сторону в диалоге с Донбассом", а представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сыграть роль "... модератора дискуссии". Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛОУ "... референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что Небензя утверждал, что "Норманский формат" с участием Украины, России, Франции и Германии не должен заменять "Минский формат".

"Что он имел в виду под "Минским форматом", осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что "... нормандских встреч, возможно, больше не будет", - отметили в украинской делегации в ТКГ.

Отдельно подчеркивается, что Небензя во время встречи сказал о международном характере конфликта на востоке Украины.

"И самое интересное, и даже сенсационное – Василий Небензя заявил о "конфликте в Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной"), - отмечается в сообщении.

По мнению представителей Украины в ТКГ, произошедшее является попыткой РФ заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе в Нормандском формате какой-то "дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР". Также Россия пытается легитимизовать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть "... определена воля народа Донбасса", а также квалифицировать этот процесс как "... истинное выполнение Минских договоренностей".

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Руководство РФ, отмечается в сообщении, перешло к откровенному шантажу международного сообщества и в первую очередь Франции и Германии, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата.

"Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами. Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", - указывается в сообщении.

В украинской делегации в ТКГ напомнили, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой было бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.

Как сообщалось, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступили на заседании Совета безопасности ООН 2 декабря, использовав формат Арриa. О намерении бойкотировать заседание заявили, помимо Украины, также США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.

Как сообщается на сайте Совета Безопасности ООН, "заседания по формуле Арриа" носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что то сообщить. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).

 

Теги: #ткг #оон
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