Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №533 / 2020 "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине".

"С целью создания безбарьерного пространства в различных аспектах жизни человека, равных возможностей для всех общественных групп населения для самореализации, получения образования, трудоустройства, развития способностей и потенциала, обеспечения системного и комплексного подхода к реализации принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности, поддерживая инициативу общественности, постановляю:

1. Кабинету Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта разработать и утвердить до 12 апреля 2021 Национальную стратегию по созданию безбарьерной пространства в Украине, направленную на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрение принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг утром.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.