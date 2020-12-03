Число заражений COVID-19 в мире превысило 64,5 млн, жертв вируса -1,49 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 четверга 64 млн 507 тыс. 63 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 679 тыс. 685, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 492 тыс. 558, выздоровели более 41 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 13 млн 920 тыс. 772 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 тыс. 137) и 273 тыс. 368 летальных исходов (рост - 2 тыс. 863), излечились более 5,3 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 35 тыс. 551 человека. Всего зафиксировано 9 млн 534 тыс. 964 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 526 до 138 тыс. 648, поправились почти 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 436 тыс. 650 заболевших, что на 49 тыс. 863 человека больше, чем сутками ранее, умерли 174 тыс. 515 больных (рост - 698), вылечились 5,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 192,4. В США на 1 млн жителей скончался 843 человека, Индии - 100, Бразилии - 819.