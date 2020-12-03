События

08:43 03.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 64,5 млн, жертв вируса -1,49 млн - университет Хопкинса

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 64,5 млн, жертв вируса -1,49 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 четверга 64 млн 507 тыс. 63 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 679 тыс. 685, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 492 тыс. 558, выздоровели более 41 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 13 млн 920 тыс. 772 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 тыс. 137) и 273 тыс. 368 летальных исходов (рост - 2 тыс. 863), излечились более 5,3 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 35 тыс. 551 человека. Всего зафиксировано 9 млн 534 тыс. 964 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 526 до 138 тыс. 648, поправились почти 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 436 тыс. 650 заболевших, что на 49 тыс. 863 человека больше, чем сутками ранее, умерли 174 тыс. 515 больных (рост - 698), вылечились 5,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 192,4. В США на 1 млн жителей скончался 843 человека, Индии - 100, Бразилии - 819.

 

Теги: #статистика #коронавирус #мир
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 03.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 14 496 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 15 372 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 14 496 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 15 372 человека – Степанов

06:57 03.12.2020
Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

23:57 02.12.2020
Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

23:29 02.12.2020
Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

22:33 02.12.2020
Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

20:29 02.12.2020
Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

19:39 02.12.2020
Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

19:00 02.12.2020
Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

18:14 02.12.2020
Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

18:11 02.12.2020
Супруга Шмыгаля переболела COVID-19

Супруга Шмыгаля переболела COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьернго пространства в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 14 496 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 15 372 человека – Степанов

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьернго пространства в Украине

Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Главой ЦРУ может стать бывший замдиректора ведомства при Обаме Коэн – СМИ

Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

Трамп заявил, что будет защищать честность голосования

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА