В Украине за сутки зафиксировали 14 496 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 15 372 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 15 372 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1739 человек, летальных случаев – 243, выздоровели 15 372 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 2 декабря в Украине было зафиксировано 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом; 1 декабря было12 498 новых случаев, 30 ноября зафиксировали 9 946 заболевших, 29 ноября было установлено 12 978 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 772 760 человек, 12 960 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 384 426 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/