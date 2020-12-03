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06:57 03.12.2020

Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

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Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд предупредил, что нынешняя зима станет самым трудным временем в истории общественного здравоохранения США из-за ситуации с COVID-19.

"Сейчас мы находимся в очень критическом положении, когда нам необходимо поддерживать устойчивость нашей системы здравоохранения", - цитирует The Hill выступление Редфилда в ходе мероприятия, организованного Торговой палатой США.

"Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут трудными временами. Я действительно считаю, что они будут самыми трудными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за нагрузки, с которой столкнется наша система здравоохранения", - сказал он.

Редфилд отметил, что смертность от коронавируса в стране начинает расти.

"Я действительно думаю, что, к сожалению, до февраля число американцев, которые умерли от этого вируса, может достигнуть отметки в 450 тыс.", - сказал он.

По его словам, в такой ситуации гражданам необходимо носить маски и избегать переполненных помещений.

Между тем, глава операции администрации США по ускоренной разработке вакцины от COVID-19 "Сверхсветовая скорость" (" Warp Speed") Монсеф Слауи заявил, что США надеются предоставить вакцину от коронавируса 100 млн человек до конца февраля.

Он отметил, что это число включает всех передовых медицинских работников страны, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Если вакцина Johnson & Johson будет одобрена до этого времени, есть вероятность, что вакцинация будет проведена еще большему количеству людей, сказал он.

Между тем, согласно данным проекта Covid Tracking, в среду в США зафиксировано рекордное количество госпитализаций, связанных с COVID-19, - 100 тыс. 226.

Кроме того, в стране зафиксировано самое большое количество смертей за один день с мая: в среду было зарегистрировано 2 тыс. 733 новых случая.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране скончались 273 тыс.300 человек, заразились - 13 млн.915 тыс.286.

Теги: #сша #масштаб #распространение #коронавирус
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