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05:05 03.12.2020

Главой ЦРУ может стать бывший замдиректора ведомства при Обаме Коэн – СМИ

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Джо Байден, объявивший себя избранным президентом по итогам выборов, рассматривает в качестве наиболее вероятного кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Он стал наиболее перспективным кандидатом после того, как Том Донилон, бывший советник по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме, отказался занимать этот пост.

Еще один кандидат - Майкл Морелл, попал под пристальное внимание ряда законодателей, которые выразили сомнение в том, что он может занимать пост директора разведывательной структуры поскольку возглавлял ее в период "расширенных методов допросов" (после теракта 11 сентября 2001 года). Позднее сенатский Комитет по разведке приравнял эти методы к пыткам.

Коэн пришел в ЦРУ в 2015 году при Обаме и занимал пост заместителя директора управления.

 

Теги: #сша #кандидаты #цру #директор
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