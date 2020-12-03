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04:06 03.12.2020

Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

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Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

Китай после президентских выборов прилагает усилия по оказанию влияния на потенциальных сотрудников администрации нового президента США (команда Байдена и близкие к ним лица), контрразведка ведет среди них разъяснительную работу, заявил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина.

"Сейчас мы наблюдает запланированный и предсказуемый всплеск переориентации Китаем кампании своего влияния на членов приходящей администрации избранного президента Джо Байдена", - заявил он, выступая в институте Аспена.

По словам чиновника, контрразведка в настоящее время "играет на стороне не только членов новой администрации, но тех, кто находится рядом с ними"

"Это является одной из областей, мы очень заинтересованы в том, чтобы новая администрация поняла, что такое влияние, как оно выглядит, каково оно на вкус, каково оно на ощупь", - заявил Эвиана.

Он в связи с этим отметил, что очень важным является получение провозгласившего себя президентом Джо Байдена допуска к секретным брифингам разведсообщества.

Выступивший в институте помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс привал новую администрацию сохранять бдительность в отношении угроз иностранного влияния, отмечая, что широта этого влияния со стороны Китая не была "раскрыта публично, как это, вероятно, будет в ближайшие годы".

Он также указал на потенциальные уроки, извлеченные другими странами после вмешательства России в выборы в 2016 году, которое включало в себя хакерские и дезинформационные усилия.

Теги: #администрация #сша #китай #контразведка
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