Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

Закончить проектирование и начать строительство в Харькове ситуационного центра, который объединит все оперативные службы для реагирования на различные чрезвычайные ситуации, планируется в середине 2021 года.

"В середине следующего года мы закончим проектирование ситуационного центра и начнем его строительство. Земля уже выделена, место определено. Но построить здание - это лишь малая часть проекта. Надо создать "мозг" центра - компьютерную начинку и сети, единую систему видеонаблюдения и т.п. Ситуационный центр будет оперативно реагировать на все происшествия - от "закладки" во дворе до любых чрезвычайных ситуаций", - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.

Как сообщалось, ранее городские власти Харькова планировали начать строительство ситуационного центра в 2020 году.

20 ноября 2017 года по итогам рабочей встречи с участием руководителей силовых и оперативных служб региона, представителей профильных вузов, а также экс-мэра Нью-Йорка, советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани и экспертов из его компании Guliani Security & Safety, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении создать ситуационный центр, который объединит все оперативные службы для реагирования на различные чрезвычайные ситуации .

Позднее для строительства центра был выделен участок в районе аэропорта.

28 марта 2020 года первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов и старший специалист департамента транспорта Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Иштван Хайцингер обсудили возможность участия ЕИБ в создании системы "Безопасный город", которая предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах, а также строительство ситуационного центра.