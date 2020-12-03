Президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования и процесс подсчета голосов должен продолжаться.

"Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан", - заявил Трамп в ходе своего 46-минутного обращения, размещенного в твиттере и фейсбуке.

Он подчеркнул, что его усилия направлены на то, чтобы "американцы могли верить в эти выборы и во все будущие выборы ".

В обращении, которое Трамп назвал, возможно, "самой важной речью, которую я когда-либо произносил", он в очередной раз сообщил, что во время выборов произошло "много плохого".

По словам президента, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на Байдена. Он отметил, что "миллионы" незаконных голосов были поданы в колеблющихся штатах, а подсчет голосов должен был прекратиться в ночь выборов до того, как были подсчитаны почтовые бюллетени.

"Это колоссальное расширение почтового голосования открыло ворота для массового мошенничества", - сказал Трамп.

Он обвинил демократов в том, что они "хотели украсть выборы 2020 года".

"Все демократические усилия по расширению голосования по почте заложили основу для системного мошенничества на этих выборах", - добавил действующий президент.

"Если мы правы насчет мошенничества, Джо Байден не может быть президентом. Речь идет о сотнях тысяч голосов. Мы говорим о таких цифрах, каких еще никто никогда не видел", - подчеркнул Трамп.

Он заявил, что "полон решимости защитить нашу избирательную систему".

"Наша страна не может жить с такими выборами", - заключил Трамп.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишивших его победы.