События

23:57 02.12.2020

Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

1 мин читать
Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в соцсети Фейсбук в среду.

По мнению главы парламентского комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радукцкого принятие законопроекта №4314 уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - отметил Радуцкий.

"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отметили в "Слуге народа".

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:29 02.12.2020
Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

22:46 02.12.2020
Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

22:39 02.12.2020
Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

22:33 02.12.2020
Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

22:30 02.12.2020
"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

21:27 02.12.2020
Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

20:49 02.12.2020
НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

20:29 02.12.2020
Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

19:39 02.12.2020
Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

19:00 02.12.2020
Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

Кабмин готовит проект массового тестирования на COVID-19 в областных центрах и крупных городах – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Кулеба пригласил турецкого коллегу стать почетным гостем конференции украинских послов

ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок – Офис президента

Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Санду созывает в четверг митинг против "узурпации власти" в Молдове Додоном

НКРЭКУ усовершенствовала процедуру установления тарифов на тепло

В аэропорту "Борисполь" у двух украинок изъяли более 50 г бриллиантов на 17 млн грн – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА