Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

"Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19", - говорится в сообщении партии "Слуга народа" в соцсети Фейсбук в среду.

По мнению главы парламентского комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радукцкого принятие законопроекта №4314 уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

"Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины", - отметил Радуцкий.

"И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - отметили в "Слуге народа".