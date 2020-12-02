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23:29 02.12.2020

Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

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Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что пока неясно, появится ли в ее стране до Рождества какая бы то ни было вакцина от коронавируса COVID-19, одобренная для применения.

"Меркель заявила, что не ясно, будет ли доступна вакцина до Рождества", - сообщают европейские СМИ.

Кроме того, она указала, что "пока невозможно сказать, будет ли вакцина (компании - ИФ) Astrazeneca доступна для применения в первом квартале следующего года".

В ноябре Меркель заявляла, что вакцинацию от COVID-19 в ФРГ может будет начать до Рождества.

Теги: #вакцинация #канцлер #коронавирус #германия
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