Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что пока неясно, появится ли в ее стране до Рождества какая бы то ни было вакцина от коронавируса COVID-19, одобренная для применения.

"Меркель заявила, что не ясно, будет ли доступна вакцина до Рождества", - сообщают европейские СМИ.

Кроме того, она указала, что "пока невозможно сказать, будет ли вакцина (компании - ИФ) Astrazeneca доступна для применения в первом квартале следующего года".

В ноябре Меркель заявляла, что вакцинацию от COVID-19 в ФРГ может будет начать до Рождества.