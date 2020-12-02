Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

Первый заместитель фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Верховная Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", касающегося особенностей вакцинации.

"Посмотрим завтра. Но мнения разделились, скажем так, по этому законопроекту. Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций", – сказал Корниенко журналистам после заседания фракции 2 декабря.

Политик также проинформировал, что на заседании фракции присутствовал и заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который и представлял законопроект №4142.