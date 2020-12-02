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22:33 02.12.2020

Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

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Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что выступает против введения очень жестких ограничительных мер для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.

По мнению Лопеса Обрадора, слова которого приводит в среду Associated Press, главной целью всегда должно оставаться "гарантировать свободу (граждан - ИФ)", и потому радикально ограничивать граждан Мексики в передвижениях - неправильно.

По его мнению, стремление к жестким ограничениям присуще людям, "которые хотят показать свою авторитарную власть, диктатуру". Президент не пояснил, говорит ли он в данном случае о властях других стран или же - о мексиканской оппозиции, критикующей его за нежелание принимать более решительные меры против COVID-19.

Лопес Обрадор добавил, что все ограничительные меры должны носить "добровольный характер".

"Все свободны. Тот, кто хочет носить маску, чтобы чувствовать себя в безопасности, может это делать", - отметил он.

Associated Press подчеркивает, что Лопес Обрадор давно выступает против введения режима локдауна в стране. Для того, чтобы еще ярче продемонстрировать свое скептическое отношение к ограничительным мерам, мексиканский лидер предпочитает не надевать медицинскую маску во время участия в публичных на мероприятиях.

За время пандемии коронавируса в Мексики было зафиксировано 1,1 млн случаев заражения COVID-19. Более 106 тыс. пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.

 

Теги: #президент #коронавирус #мнение #мексика
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