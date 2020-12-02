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22:30 02.12.2020

"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

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"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

Депутатская фракция партии "Слуга народа" не обсуждала кадровых вопросов, сообщил журналистам первый заместить главы фракции Александр Корниенко по результатам заседания 2 декабря.

"Нет, кадровые решения не обсуждали", – сказал политик, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Кроме того, он отметил, что на заседании фракции были рассмотрены законопроекты о перезагрузке Службы безопасности Украины, о Бюро экономической безопасности, о вакцинации, после чего депутаты при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко обсудили проект госбюджета-2021.

"Это (проект госбюджета, – ИФ.) обсуждали в нескольких разрезах, в основном это были вопросы от депутатов, которые представляют мажоритарные округа, связанные с финансированием программы социально-экономического развития, образовательной субвенцией, медициной и так далее", – уточнил Корниенко.

Также он проинформировал, что на заседании фракции не осуждался вопрос возможного введения локдауна в Украине, поскольку это прерогатива Кабинета министров, а "депутаты будут участниками и пользователями локдауна, который введет правительство".

 

Теги: #украина #слуга_народа #заседание
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