ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

Европейский союз работает над юридическими решениями, которые позволят обеспечить непрерывность сообщения по железнодорожному туннелю под Ла-Маншем после выхода Великобритании из ЕС.

"Комитет постоянных представителей Совета ЕС согласовал мандат на переговоры с Европарламентом по предложению о продолжении железнодорожного движения в туннеле под Ла-Маншем с 1 января 2021 года", - говорится в опубликованном в среду коммюнике.

Совет ЕС и Европарламент 21 октября поручили Франции вести переговоры с Соединенным Королевством о продолжении совместного управления туннелем.

Согласно проекту брюссельских институтов ЕС, сертификат безопасности, выданный управлению инфраструктурой туннеля, останется в силе в течение двух месяцев после того как 31 декабря завершится переходный период Brexit. Этого времени хватит на то, чтобы национальные органы безопасности Франции выдали собственный сертификат на эксплуатацию участка, остающегося под французской юрисдикцией.

Сертификаты безопасности и лицензии ЕС, выданные железнодорожным компаниям Великобритании, использующим трансграничную инфраструктуру, должны быть продлены на девять месяцев. Это даст французским властям больше времени для организации будущего совместного управления железной дорогой под Ла-Маншем.

Евротуннель был открыт в 1994 году, когда Великобритания была членов ЕС, и действует в соответствии с законами ЕС. Без оформления юридических деталей "развода", трафик в туннеле, который является основным связующим звеном между ЕС и Великобританией, был бы прерван в новогоднюю ночь.

Совету ЕС и Европарламенту надо будет согласовать окончательный текст этого формального законодательного акта ЕС.