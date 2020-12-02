События

21:42 02.12.2020

ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

2 мин читать
ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

Европейский союз работает над юридическими решениями, которые позволят обеспечить непрерывность сообщения по железнодорожному туннелю под Ла-Маншем после выхода Великобритании из ЕС.

"Комитет постоянных представителей Совета ЕС согласовал мандат на переговоры с Европарламентом по предложению о продолжении железнодорожного движения в туннеле под Ла-Маншем с 1 января 2021 года", - говорится в опубликованном в среду коммюнике.

Совет ЕС и Европарламент 21 октября поручили Франции вести переговоры с Соединенным Королевством о продолжении совместного управления туннелем.

Согласно проекту брюссельских институтов ЕС, сертификат безопасности, выданный управлению инфраструктурой туннеля, останется в силе в течение двух месяцев после того как 31 декабря завершится переходный период Brexit. Этого времени хватит на то, чтобы национальные органы безопасности Франции выдали собственный сертификат на эксплуатацию участка, остающегося под французской юрисдикцией.

Сертификаты безопасности и лицензии ЕС, выданные железнодорожным компаниям Великобритании, использующим трансграничную инфраструктуру, должны быть продлены на девять месяцев. Это даст французским властям больше времени для организации будущего совместного управления железной дорогой под Ла-Маншем.

Евротуннель был открыт в 1994 году, когда Великобритания была членов ЕС, и действует в соответствии с законами ЕС. Без оформления юридических деталей "развода", трафик в туннеле, который является основным связующим звеном между ЕС и Великобританией, был бы прерван в новогоднюю ночь.

Совету ЕС и Европарламенту надо будет согласовать окончательный текст этого формального законодательного акта ЕС.

Теги: #великобритания #евросоюз #тоннель
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 02.12.2020
Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

10:06 02.12.2020
Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

09:25 02.12.2020
Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

18:25 01.12.2020
Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

13:50 01.12.2020
Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

08:53 01.12.2020
Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

Премьер Ирландии рассчитывает на заключение соглашения с Великобританией по рыболовству

17:23 29.11.2020
Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

Британские военные следят за возможной дезинформацией со стороны РФ о вакцинах от COVID-19 - газета

09:41 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

09:37 29.11.2020
Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna

15:53 28.11.2020
Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Переговоры о соглашении между Британией и ЕС возобновились в Лондоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко не исключает, что Рада отложит рассмотрение законопроекта об "обязательной" вакцинации

Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу

"Слуги народа" не обсуждали кадровые вопросы на заседании в среду – Корниенко

Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Кулеба пригласил турецкого коллегу стать почетным гостем конференции украинских послов

ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА