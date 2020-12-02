Зеленский и Офис президента никак не влияют на деятельность НАБУ и других правоохранительных органов - советник Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют исключительно принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов, подчеркивает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. Президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Подоляк указал, что Офис президента "категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики" влияния на деятельность правоохранительных органов.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления.

Подоляк заявил, что якобы "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты" кого-то из Офиса президента, являются абсолютной выдумкой, у которой нет никакого обоснования, а также, по его мнению, неприемлемы с точки зрения закона и морали.