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20:36 02.12.2020

ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

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ВСП заявил о недостаточном финансировании судебной системы в проекте госбюджета на 2021 год

Объем расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год для обеспечения деятельности судебной власти, не соответствует реальным потребностям, заявили в Высшем совете правосудия (ВСП).

Соответствующие письма были отправлены руководителям двух комитетов Верховной Рады – по вопросам правовой политики и по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба ВСП.

"Накануне подготовки законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2021 год" Высший совет правосудия направил в Кабинет министров Украины приоритетные задачи финансового обеспечения судебной власти и ее независимости в период 2021-2023 годов. Среди этих приоритетов - обеспечение в полном объеме расходов на выплату судейского вознаграждения в установленном законодательством размере, оплата труда работников аппаратов судов, а также начисления на заработную плату", - указывается в сообщении.

Отмечается, что при доработке проекта госбюджета парламентский комитет по вопросам правовой политики предложил увеличить расходы общего фонда по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 5,6 млрд грн.

10 ноября 2020 года ВСП обратился в Министерство финансов Украины с просьбой учесть предложения комитета во время подготовки проекта госбюджета ко второму чтению. Однако в утвержденном Кабмином и переданном в Верховную Раду проекте эти предложения не были учтены.

Государственная судебная администрация Украины (ГСА) 30 ноября 2020 года обратилась в ВСП с письмом, в котором сообщила, что граничные объемы расходов ГСА на 2021 год составляют 15,653 млрд грн.

"Исходя из этого, денежным вознаграждением в следующем году будут обеспечены только 5245 судей и 22287 работников аппаратов судов (при фактической численности работников аппаратов судов по состоянию на 1 ноября 2020 года - 25 070). Другие расходы потребления апелляционных и местных судов обеспечены лишь на 29% (447,6 млн грн при необходимости 1,5 млрд грн)", - подчеркивают в ВСП.

Кроме того, в своих письмах к главам комитетов ВСП обращает внимание на то, что ст. 7 проекта госбюджета на 2021 год предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 2270 грн, а для определения базового должностного оклада судьи предлагается устанавливать отдельный размер прожиточного минимума – 2102 грн.

Вместе с тем в соответствии с ч. 3 ст. 135 закона "О судоустройстве и статусе судей" базовый размер должностного оклада судьи составляет определенное количество прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого установлен по состоянию на 1 января календарного года, без любых уточнений и исключений.

"Высший совет правосудия обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрею Костину и председателю комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрию Аристову с просьбой оказать содействие в обеспечении критически необходимых расходов государственного бюджета для ГСА Украины на 2021 год", - заявили в ВСП.

Теги: #всп #финансирование
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