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20:21 02.12.2020

Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

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Генсек НАТО надеется, что Венгрия и Украина будут способны самостоятельно разрешить двусторонний конфликт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина и Венгрия будут способны найти решение двустороннему конфликту, связанному с протестом Будапешта после проведения СБУ обысков на Закарпатье у представителя венгерской меньшинства, который подозревается в противозаконной деятельности.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел альянса, отвечая на вопрос, поднимал ли глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто этот вопрос, о чем он ранее заявил.

"Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной и я надеюсь, что две страны будут способны его разрешить", - выразил надежду Столтенберг.

При этом он считает, что сегодняшнее заседание министров иностранных дел НАТО, в котом также принял участие и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба для обсуждения ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, "продемонстрировало, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной". "Мы способны предоставлять больше помощи и способны встречаться на уровне министров, чтобы обсуждать вопросы, которые являются предметом общей обеспокоенности", - подчеркнул генсек НАТО.

Теги: #венгрия #мнение #нато
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